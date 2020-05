Política Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta apoiadores em lanchonete de Abadiânia Presidente faz visita não oficial à Goiás acompanhado de um dos filhos, ministros e deputado

O presidente Jair Bolsonaro realiza uma visita não oficial à Goiás na manhã deste sábado (30). Bolsonaro chegou de helicóptero a uma lanchonete na BR-060, na altura de Abadiânia, na região Leste do Estado. Acompanhado por policiais, seguranças e do prefeito do município, José Aparecido Alves Diniz, o presidente cumprimentou apoiadores, posou para fotos e lanchou no l...