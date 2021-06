Política Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta apoiadores e provoca aglomeração em Anápolis, Goiás Presidente chegou acompanhado pelo deputado federal por Goiás Vitor Hugo, e pelo filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro

Atualizada às 15h13min Em Anápolis, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de reunião com empresários e políticos em uma sala da igreja Church In Connection. Na chegada ao local, sem máscara, Bolsonaro cumprimentou grupo que o aguardava. Após a reunião, o presidente passou pelo fundo do prédio, acenou para apoiadores e entrou no salão ...