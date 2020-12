Política Sem Covid-19, Maguito é transferido para UTI comum Vaga acaba de ser liberada na ala para pacientes que não têm coronavírus

O prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) está sendo transferido, neste momento, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foi o que informou o presidente do MDB, Daniel Vilela, que é filho do político. O emedebista deixa a ala do Hospital Albert Einstein reservada para pacientes com Covid-19 e passa para uma UTI comum, já que não tem mais o vírus no corpo, de acordo com d...