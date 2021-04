Política Selic e inflação em alta devem encarecer linhas de crédito Prestações de financiamento imobiliário atreladas à poupança e ao IPCA podem ficar mais altas ao longo dos próximos anos

O aumento da taxa básica de juros (Selic) e da inflação tendem a encarecer as linhas de financiamento imobiliário atreladas à poupança e ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a deixar as modalidades tradicionais (prefixadas) mais vantajosas. Essas linhas — cujos juros contam com uma taxa fixa mais uma porcentagem baseada na variação desses índices — são novas, e ...