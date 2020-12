Política Seis prefeitos goianos têm R$ 25 milhões bloqueados por contratos ilegais Gestores municipais teriam contratado servidores para cargos que exigem concurso de forma direta, com o objetivo de beneficiar apoiadores políticos

O juiz Pedro Guarda, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) bloqueou R$ 25 milhões dos prefeitos de seis cidades no Nordeste do Estado, por contratos ilegais. São os prefeitos de Alvorada do Norte, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos, Buritinópolis, Ana Paula Soares Dourado, Simolândia, Ademar Antônio da Silva, Mambaí, Joaquim Barbosa Filho, Damianópolis, Gilmar José F...