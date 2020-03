Política Seis prefeitos goianos do PSDB se filiam ao Democratas Maioria dos 21 chefes de Executivo municipal que se filiou ao partido do governador Ronaldo Caiado era tucana; Jânio Darrot diz que legenda continua competitiva

A maioria dos prefeitos que se filiaram ao DEM, no sábado (7), eram do PSDB. Dos 21 chefes de Executivos municipais que assinaram a entrada no partido do governador Ronaldo Caiado, seis deixaram a legenda dos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton.Os ex-tucanos são: Ana Paula Soares (Buritinópolis), Agostinho da Nóbrega (Trombas), Miriã Dantas (Israelândia), Renis ...