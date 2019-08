Política "Sei nem quem é esse" diz Bolsonaro sobre Alexandre Frota Deputado federal foi expulso do PSL depois de fazer críticas ao presidente e se abster em votação da reforma da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deu a entender que a rusga com o deputado federal Alexandre Frota (SP), ex-PSL, não tem volta. Nesta quinta-feira (15), quando questionado sobre a expulsão do parlamentar do partido, o presidente disse que não conhece Frota. "Sei nem quem é esse", ironizou. A declaração foi feita à imprensa, em frente ao Palácio do Planalto. A info...