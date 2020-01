Política Segurança foi compromisso, afirma Moro Integração de áreas para combater corrupção e crime organizado foi proposta por Bolsonaro em 2018, explica ministro

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro, ainda em 2018, assumiu com ele o “compromisso” de integrar ações das áreas da Justiça e da Segurança Pública no “superministério” que o ex-juiz assumiu no atual governo. “Foi o compromisso que eu e Bolsonaro fizemos em 1º de novembro (de 2018), quando ele me convidou...