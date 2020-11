Política Segundo turno consolida onda cinza dominada por sub-partidos do centrão Meteoros vermelhos caem, esquerda se renova na derrota e centrão domina

Os meteoros vermelhos que brilharam nesta eleição caíram. Os candidatos mais jovens da esquerda perderam, por diferença de votos maior do que as das projeções de véspera das pesquisas. O PT não venceu nenhuma capital. O PSOL conquistou Belém, com Edmilson Rodrigues, prefeito agora pela terceira vez, com um vice do PT, batendo o candidato bolsonarista. De destaque, foi tu...