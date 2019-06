Política Segunda Turma do Supremo deve julgar recurso de Lula nesta terça-feira O recurso de Lula começou a ser discutido em abril deste ano no plenário virtual do STF

Às vésperas de o ministro Ricardo Lewandowski deixar a presidência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o colegiado deve julgar nesta terça-feira, 11, um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, que pode colocá-lo em liberdade. Integrantes do Supremo ouvidos reservadamente pela reportagem ...