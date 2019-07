Política Segunda Turma do STF vai julgar em agosto recurso de Lula para suspender ação sobre instituto Julgamento de recurso de Lula será no plenário virtual da 2ª Turma e começa dia 16 de agosto, já nos novos moldes da plataforma

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar no dia 16 de agosto um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suspender ação penal a que responde na Justiça Federal de Curitiba sobre a cessão de terreno para construção de sede do Instituto Lula. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já se manifestou contra o pedido do petista. O julgam...