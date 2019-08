Política Segunda Turma do STF anula sentença de Moro que condenou Bendine na Lava Jato É a primeira vez que o STF derruba uma condenação aplicada pelo ex-juiz federal, que impôs 11 anos de prisão; ex-presidente da Petrobrás chegou a ser condenado em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Por 3 a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (27) derrubar uma decisão do ex-juiz federal Sergio Moro que, em março de 2018, condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a primeira vez que o Supremo anula uma condenação d...