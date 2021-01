Política Segunda maior bancada do Senado, PSD oficializa apoio a candidato de Alcolumbre para presidência da Casa Acordo para apoiar Rodrigo Pacheco (DEM-MG) teve participação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e do presidente do PSD, Gilberto Kassab

O PSD, considerado peça-chave na eleição para a presidência do Senado, decidiu na noite desta terça-feira (5) apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na disputa do dia 1º de fevereiro. Pacheco é o candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que já o levou para um almoço com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e prometeu viajar...