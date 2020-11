Política Sedação de Maguito Vilela tem sido reduzida gradativamente Equipe médica afirma que o candidato à Prefeitura de Goiânia segue estável, com sinais de melhora

Boletim médico divulgado nesta sexta-feira (6) pela equipe do candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) mostra que o ex-governador segue estável, com sinais de melhora. Conforme o comunicado, Maguito permanece com ventilação mecânica invasiva assistida - quando o aparelho é acionado pelo esforço inspiratório do próprio paciente, a sedação está sendo ...