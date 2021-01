Política Secretariado de Maguito em Goiânia inclui derrotados nas eleições 2020 O POPULAR também já havia adiantado a presença de membros da equipe de transição e de ex-secretários da gestão Iris Rezende (MDB)

A equipe do prefeito Maguito Vilela (MDB), anunciada neste sábado (2), mistura nomes técnicos, indicações políticas, ex-secretários da gestão Iris Rezende (MDB) e derrotados nas eleições de 2020, aliados do emedebista. A confirmação dos nomes foi feita pelo prefeito em exercício, vice de Maguito, Rogério Cruz (Republicanos), em evento no Paço Municipal. Ficou pendente o...