Política Secretariado de Goiânia será anunciado no dia 2, às 9h

A previsão da comissão de transição é que o novo secretariado da Prefeitura de Goiânia será anunciado no dia 2, às 9 horas, e a posse ocorrerá na segunda-feira (4), no mesmo horário. Dois fatores pesaram para que a equipe só seja anunciada no dia 2: a sanção da lei da reforma administrativa, que será feita por Rogério Cruz hoje, e o processo de eleição da mesa di...