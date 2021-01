Política Secretários tomam posse nesta segunda-feira (4) no Paço Prefeito em exercício Rogério Cruz comanda evento que terá a presença dos auxiliares e vereadores; ontem, ex-deputado Luiz Bittencourt foi confirmado, fechando a lista do 1º escalão

O prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), dará posse hoje aos secretários municipais da gestão Maguito Vilela (MDB). O evento ocorrerá no sexto andar do Paço Municipal, às 9h, e será restrito aos secretários e vereadores. Logo após o evento, ocorrerá a primeira reunião com todo o secretariado da nova gestão.A lista dos novos auxiliares (leia o...