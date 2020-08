Política Secretários de Saúde pegam carona na pandemia e se lançam candidatos a prefeito Ex-gestores são escolhidos como opção de continuidade ou oposição em meio à Covid

Centrais no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, secretários de saúde em cidades de diferentes regiões do país decidiram deixar o cargo para disputar prefeituras, seja para dar continuidade às atuais gestões ou para fazer oposição aos prefeitos que buscam a reeleição. Um exemplo ocorre em Bento Gonçalves, cidade de cerca de 120 mil habitantes na Serra Gaúcha...