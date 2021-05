Política Secretário do PT em Goiás é preso ao utilizar faixa contra Bolsonaro no carro Membros do partido afirmam que Arquidones Bites foi enquadrado na lei de segurança nacional. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em Goiânia

O secretário estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás, Arquidones Bites, foi preso nesta segunda-feira (31) em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, ao utilizar uma faixa no capô do carro com a frase: “Fora Bolsonaro. Genocida!”. A Presidente do diretório estadual do PT em Goiás, Katia Maria, relatou ao POPULAR que Arquidones foi enquadrado na lei...