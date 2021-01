Política Secretário de Saúde de Pires do Rio pede exoneração após esposa ser vacinada contra Covid-19 Ele já havia sido afastado temporariamente do cargo na última sexta-feira (22)

O secretário Municipal de Saúde de Pires do Rio, Assis Silva Filho, pediu exoneração do cargo neste domingo (24). O pedido veio dois dias depois de ele se desculpar em uma transmissão ao vivo por ter vacinado a esposa contra a Covid-19. Ela não faz parte do grupo prioritário desta etapa da campanha de imunização. “Peço a [Deus], imploro a ele que aceite minhas escusas”, ...