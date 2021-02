Política Secretário de Pesca mostra onde está hospedado com Bolsonaro Jorge Seif publicou em seu perfil no Instagram vídeo em resposta a internautas que o questionavam sobre o local onde ele e o presidente estão hospedados, em São Francisco do Sul (SC)

O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, mostrou em vídeo nas redes sociais o Forte Marechal Luz, local onde está hospedado com Jair Bolsonaro e familiares do presidente em viagem a São Francisco do Sul (SC). “Hotel 5 estrelas”, disse o secretário em tom de piada com comentários recebidos de internautas. Ao mostrar o quarto, disse ser de “hiper mega l...