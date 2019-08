Política Secretário de Imprensa do Planalto é exonerado Ele foi anunciado no último dia 25, mas só assumiu oficialmente na semana passada

Depois de uma semana no cargo, o secretário de imprensa do Planalto, Paulo Fona, foi exonerado nesta terça-feira, 13. Ele foi anunciado no último dia 25, mas só assumiu oficialmente na semana passada. “A decisão da minha exoneração pelo Presidente da República me pegou de surpresa”, disse Fona em nota enviada a jornalistas. Segundo Fona, o pedido de demissão teria ...