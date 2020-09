Política Secretário de Educação do Rio é preso; Filha de Roberto Jefferson é procurada Pedro Fernandes foi preso em operação que investiga desvios em contratos públicos. Cristiane Brasil também teve pedido de prisão decretado

Foi preso nesta sexta-feira (11) o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, durante operação que investiga fraudes em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. Ele cumpre prisão domiciliar, já que apresentou teste positivo para covid-19. Filha do ex-deputado Roberto Jefferson e pré-candidata à Prefeitura do Rio...