Antônio Carlos de Souza Lima Neto, titular da secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) de Goiás, está sendo alvo de fake news. Em um áudio sendo compartilhado em redes sociais, em especial o WhatsApp, uma pessoa se passa pelo secretário e faz críticas ao governador Ronaldo Caiado (DEM) e às medidas restritivas sendo impostas pelo governo estadual como forma de contenção do coronavírus.

Em nota encaminhada à imprensa, o secretário esclarece que não encaminha áudios por meio de aplicativos e que toda informação envolvendo a Seapa é divulgada pelos meios oficiais de comunicação da Secretaria ou do Governo de Goiás.

Antônio também ressalta apoiar todas as ações que estão sendo adotadas por Caiado no Estado, citando, por exemplo, o decreto 9.633, alterado pelo decreto 9.638, que impõe medidas de contenção, mas mantém atividades essenciais relacionadas às diversas cadeias produtivas do agronegócio.