Política Secretária do Ministério da Saúde que defende “tratamento precoce” é ouvida na CPI da Covid Conhecida como “Capitã Cloroquina”, Mayra Pinheiro difundiu o uso do medicamento, cientificamente comprovado ineficaz contra a doença

A CPI da Covid ouve nesta terça-feira (25) a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Conhecida como “Capitã Cloroquina” por defender o uso de medicamentos sem eficácia contra a doença, a pediatra cearense obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de não responder a perguntas sobre fatos entre dezembro e janeiro. A secret...