Política Secretária critica declaração de Marconi Perillo

A secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, disse ontem que o governo de Goiás nunca atrasou o pagamento da dívida externa do Estado desde o início da gestão, em janeiro de 2019. Segundo a auxiliar do governador Ronaldo Caiado (DEM), toda a dívida foi quitada na semana passada (R$ 12 milhões), apesar de as parcelas irem até 2024. A afirmação é resposta a declaraçã...