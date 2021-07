Política Sebastião Tejota é internado em hospital de Goiânia após diagnóstico positivo para Covid-19 Pai do atual vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, respira normalmente e sem ajuda de aparelhos

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Sebastião Tejota, de 61 anos, está internado desde o último sábado (3) em um hospital particular de Goiânia após ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi revelada nesta quarta-feira (7) pela Coluna Giro. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-deputado, o pai do atual vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, resp...