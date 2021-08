Sebastião Peixoto vai assumir mandato na Câmara de Goiânia. Segundo suplente, entra no lugar de Anderson Bokão, que pediu licença de 121 dias para tratamento médico, a partir desta terça-feira (10). O primeiro suplente, Paulo Magalhães, também pedirá licença para abrir espaço a Sebastião. Todos do DEM.

Sebastião deve ser candidato a deputado federal em 2022 e diz que tem 55 projetos a apresentar no tempo em que ficar no mandato, boa parte na área social. Ressalta, porém, que o primeiro deles prevê dar ao BRT Norte-Sul o nome de “Dr. Paulo Garcia”, em referência ao ex-prefeito que faleceu em 2017. “Fui 6 anos secretário dele e foi ele quem trouxe o BRT para Goiânia.”

Questionado sobre os problemas que já teve na Justiça, ele relata que falará a respeito em seu primeiro discurso. Ex-presidente do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas), Sebastião chegou a ser preso em 2019 por suspeita de fraudar atendimentos médicos inexistentes, registrados em uma clínica de fachada. Ao POPULAR, ele diz que o processo está parado. “Nunca fiz nenhuma coisa errada. Foi uma covardia.”

Na eleição do ano passado, ele chegou a ter o registro de candidatura indeferido com base em dois processos do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) que rejeitaram as suas contas de quando esteve à frente do Imas e da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). “Fui muito prejudicado pelo Ministério Público. Eu não devia nada para a Justiça. Vou falar sobre isso”, informa. A candidatura foi deferida após a eleição.

Pai do ex-vereador Welington Peixoto (DEM) e do deputado estadual Bruno Peixoto (MDB), Sebastião foi candidato no ano passado em substituição à candidatura de Wellington, que ficou impedido de disputar a reeleição para vereador por ter sido condenado, em 2019, por compra da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO).

Licença

Anderson Bokão disse ontem na Câmara, ao apresentar o requerimento de licença por 121 dias, sem remuneração, que sai para fazer uma cirurgia no joelho. “O motivo da minha saída não é correr de votações. O motivo é de saúde. Espero que seja breve.”

À reportagem, o primeiro suplente, Paulo Magalhães, diz que assumirá o mandato na quinta-feira (12) e pedirá licença em seguida para que Sebastião assuma. É assessor especial da Governadoria e coordenará o espaço físico criado no 7º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira para atender demandas de vereadores em todo o Estado. Incumbência do governador Ronaldo Caiado (DEM).

“Vou fazer esse trabalho de base junto aos vereadores do Estado. O governador me incubiu de fazer isso. Era um compromisso dele ainda de campanha”, explica Paulo. “Como Sebastião Peixoto está louco para assumir, pedi para me desligar hoje do governo. Vou assumir na quinta (na Câmara) e já entro com pedido de licença. E depois volto para o governo”, completa.

A estrutura para atender demandas de vereadores foi anunciada por Caiado em julho com discurso administrativo, mas auxiliares confirmam que há também o interesse político. Caiado intensificou recentemente a sua busca por apoio no interior do Estado, sobretudo junto a prefeitos e lideranças, visando a campanha de reeleição em 2022.



Segundo Paulo, a estrutura, que contará com motorista e dois assessores, deve promover também encontros regionais na Região Metropolitana e depois no interior “para os vereadores terem voz.” “São os vereadores que estão próximos do povo e sabem as demandas”, relata o assessor especial da Governadoria.