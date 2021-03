Política Se você fizer lockdown no Nordeste vai me f... e perco a eleição, diz Bolsonaro para Ludhmila Hajjar Declaração ocorreu durante conversa do presidente com Ludhmila Hajjar, médica que estava cotada para assumir o Ministério da Saúde

A indicação da médica cardiologista Ludhmila Hajjar para assumir o Ministério da Saúde não decolou. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a cardiologista do Incor e dos hospitais Star, da Rede D’Or, no domingo (14) e na manhã desta segunda-feira (15). As conversas não fluíram bem para nenhum dos lados. Participaram da reunião de domingo, no Pal...