Política “Se quiserem publicar tudo, publiquem. Não tem problema”, desafia Sérgio Moro Em entrevista ao ‘Estado’, o Ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu que não vai se afastar do cargo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou ao Estado que não vai se afastar do cargo. Alvo de ataque cibernético e de vazamento de diálogos atribuídos a ele com procuradores da Lava Jato, no Telegram, Moro disse que o País está diante de “um crime em andamento”, promovido, conforme sua avaliação, por uma organização criminosa p...