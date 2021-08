Política ‘Se o MDB estivesse morto, Caiado jogaria terra, como sempre’, diz Gustavo Mendanha Emedebista prepara carta aberta em defesa de candidatura própria, com proposta de reuniões regionais e convenções para definir destino da sigla

Em reação ao avanço do acerto do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, para aliança nas eleições de 2022, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, prepara carta aberta em defesa de candidatura própria, com proposta de reuniões regionais e convenções para definir o destino do partido. O prefeito rejeita a tese...