Política ‘Se o eleitor quer correr um risco, e isso é um risco, que ele corra’, diz Vanderlan Candidato a prefeito de Goiânia afirma que é ‘um risco’ votar em Maguito Vilela devido ao seu estado de saúde

O senador Vanderlan Cardoso, candidato a prefeito de Goiânia pelo PSD, diz que o eleitor precisa saber que é “um risco” votar no adversário, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) por conta do estado de saúde dele, e que a campanha emedebista faz um “jogo de esconde-esconde” do vice (vereador Rogério Cruz, do Republicanos) e dos nomes e partidos que declararam apoio nes...