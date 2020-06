Política 'Se Lula entrar amanhã, ela vai abraçar ele, não vai ser mais o Bolsonaro', diz irmão de Sara Winter Ao comentar a “virada” ideológica da atual militante bolsonarista, seu irmão diz se tratar de uma escolha pragmática - “Como não deu certo na esquerda, ela foi para a direita. É fama, dinheiro e poder. Ela não luta com coisa séria, ela gosta de aparecer”

Irmão de Sara Winter, o motorista particular Diego Giromini não tem dúvidas sobre o que move a militante bolsonarista em suas atitudes radicais: “É fama, dinheiro e poder. Ela não luta com coisa séria, ela gosta de aparecer”, diz Diego, que cresceu junto com Sara em São Carlos, no interior paulista. A militante foi presa na manhã desta segunda-feira, 15, no âmbito de u...