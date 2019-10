Política 'Se eu quisesse ser presidente, teria sido no lugar do Michel', diz Rodrigo Maia A fala do deputado se refere ao período de crise do governo Michel Temer; na ocasião, Maia, que já era presidente da Câmara, era o sucessor, mas não articulou pela queda

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) disse neste sábado (5), que, se quisesse ser presidente por vias indiretas, teria sido no lugar do ex-presidente Michel Temer. A fala foi dita no contexto em que Maia negava que era uma espécie de primeiro-ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. O democrata disse ainda que o mandatário não gosta dessa m...