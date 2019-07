Política ‘Se eu pedir algo a Bolsonaro, ele vai fazer o contrário’, diz Maia sobre PGR O presidente da Câmara disse que não trata do assunto com o presidente da República, que é quem faz a indicação para o cargo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (5) que não poderia orientar a presidente em relação à sucessão do procurador geral da República. “Se eu pedir qualquer coisa a Bolsonaro, amigo, ele vai fazer o contrário hoje”, disse. Maia disse que não trata do assunto com o presidente, que é quem faz a indicação para o cargo. As dec...