Política ‘Se eu for convidado para o governo, aceitarei com todo prazer’, diz deputado Vitor Hugo Após ser substituído na liderança do governo na Câmara, parlamentar diz que Ministério da Segurança Pública tem muita relação com o que já fez na vida

De saída da liderança do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL) afirma que vai se concentrar no trabalho de parlamentar, em especial em visita às suas bases eleitorais no interior de Goiás e em Goiânia. No entanto, o deputado afirma que está à disposição do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) no caso de um convite para ocupar cargo no gove...