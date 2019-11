Política 'Se eu encontrar por aí o Olavo de Carvalho, nem vou reconhecer', diz general Heleno Sob pressão após fala sobre o AI-5, Heleno nega ser influenciado por ‘guru’ do bolsonarismo e diz respeitar democracia

Pressionado pelo Congresso e sob fortes críticas pela resposta enviesada sobre um “novo AI-5”, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), disse ao Estado que jamais pensou em resgatar esse ato da ditadura militar. Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apoiando a sua convocação para depor no plenário da Cas...