Política Sauditas retomam produção e barril do petróleo cai 6,5% No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo afirma que não há motivo para preocupação com abastecimento ou aumento de preço de combustíveis

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sessão de ontem em queda forte, devolvendo parte dos ganhos da véspera, em meio a especulações, posteriormente confirmadas, de restauração da oferta da Arábia Saudita. Em Londres, na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo Brent para novembro fechou em queda de 6,48%, a US$ 64,55. Na New York Mercantile Exchange (Nymex...