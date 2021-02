O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) acolheu a sugestão de 21 vereadores e decidiu que será Sandes Júnior (PP) o líder na Câmara Municipal, e Anselmo Pereira (MDB) vice-líder. Previsão que já havia sido feita pelo POPULAR.

Sandes teve seu nome indicado pelo Grupo dos 21, que venceu a eleição da mesa diretora da Casa. A escolha pelo pepista é por sua experiência no legislativo e por sua boa interlocução tanto com a base como com a oposição ao Paço Municipal.

A estrutura do vice-líder é novidade em Goiânia e a justificativa foi de que havia necessidade para quando o líder precisar se ausentar. Com a escolha de Anselmo, decano da Casa, Cruz mais uma vez prestigia o MDB, maior bancada da Câmara Municipal e partido de Maguito Vilela -- prefeito eleito em Goiânia, que morreu dias após a posse por complicações da Covid-19.

Também se cogitava a escolha por Lucas Kitão (PSL), que integrou o grupo de oposição a Romário Policarpo (Patriota) na eleição da mesa diretora. Mas a ideia acabou não indo para frente. Kitão, por sua vez, garante que, independente de cargo, estará na base do prefeito.