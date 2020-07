Política Sanções impostas pelo Ibama caem 60% em um ano, e especialistas alertam para apagão ambiental O número de autuações do ano passado já representava redução de 40% em relação ao primeiro semestre de 2018

A aplicação do instrumento mais eficaz do Ibama para barrar o desmatamento no Brasil registrou uma queda de 60% nos seis primeiros meses deste ano em comparação a igual período de 2019. De janeiro a junho deste ano, o número dos chamados termos de embargo aplicados pelo órgão ambiental foi de 587. Nos mesmos meses do ano passado, foram 1.435. O número de a...