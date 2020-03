Política Samuel Belchior assume Secretaria Extraordinária da Prefeitura de Goiânia Com a missão de acelerar obras, Iris Rezende empossou na manhã desta sexta-feira (6) ex-deputado estadual como novo secretário

Com 170 obras em execução ou prestes a serem lançadas para terminar este ano, a Prefeitura de Goiânia nomeou nesta sexta-feira (6) o ex-deputado estadual Samuel Belchior (MDB) como secretário extraordinário com a missão de agilizar o andamento dos projetos. Articulador político das campanhas do prefeito Iris Rezende (MDB) em 2016 e do governador Ronaldo Caiado (...