Política 'Salles vai ter alta logo, ele está com saudade de mim', diz Bolsonaro Ministro está internado no Hospital das Forças Armadas após passar mal na noite de terça (27)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 28, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, terá alta hospitalar em breve. "Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim", disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretende visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de c...