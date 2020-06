Política Salles tem 5 dias para se manifestar em caso de improbidade em SP Desembargador dá andamento a recurso de ministro, condenado em 1ª instância, após o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) pedir informações

O desembargador Nogueira Diefenthaler, da 1ª Câmara Reservada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, abriu prazo de cinco dias para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se manifestar em processo de improbidade administrativa.Salles foi acusado de irregularidades no procedimento de elaboração e aprovação do plano de manejo da área de Proteção Ambi...