Política Salles diz em reunião que governo deve passar 'a boiada’ durante a pandemia em medidas regulatórias Ministro do Meio Ambiente afirma que 'tem um monte de coisa que é parecer, caneta', descartando levar propostas ao Congresso

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, declarou em reunião ministerial que é preciso aproveitar a ‘oportunidade’ que o governo federal ganha com a pandemia do novo coronavírus para ‘ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas’. Segundo Salles, a cobertura da imprensa focada em covid-19 daria ‘um pouco de alívio’ para a adoção de reforças i...