Política Saiba quem são os empresários que lucram com a cloroquina no Brasil Recomendado para tratar malária, artrite e lúpus, consumo do remédio pelos brasileiros cresceu 358% durante a pandemia

A campanha do presidente Jair Bolsonaro a favor da cloroquina ajudou a empurrar os negócios de cinco empresas autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a produzir o medicamento no País. Eles não informam quanto o faturamento aumentou, mas dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) mostram que o...