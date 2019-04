Política Saiba quem é Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação Ele era, até então, o número 2 da Casa Civil de Onyx Lorenzoni

Anunciado nesta segunda-feira (8) como novo ministro da Educação, Abraham Weintraub era o Secretário Executivo da Casa Civil, comandada por Onyx Lorenzoni. Ele já trabalhava com a equipe de governo desde o período da transição entre a gestão de Michel Temer Bolsonaro no final de 2018. Abraham e seu irmão Arthur Weintraub participaram da criação do programa de gov...