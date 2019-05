Política Saiba que deputado é contra e quem é a favor de manter o Coaf com Sérgio Moro Dos 26 titulares da comissão especial, 13 afirmaram que defendem a permanência do órgão no Ministério da Justiça

Dos 26 titulares da comissão especial do Congresso que trata da reorganização da Esplanada dos Ministérios, 13 disseram ao Estado defender a permanência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Ministério da Justiça, sob a tutela do ministro Sérgio Moro. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro relatou pressão do Congresso para retirar o órgã...