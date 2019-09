Veja como se posicionou cada deputado estadual na votação em primeiro turno, nesta terça-feira (10), em regime de urgência, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui a Universidade Estadual de Goiás (UEG) nos 25% de vinculação constitucional de recursos para a educação.

O texto foi votado após requerimento do líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), pedindo para que a matéria fosse votada em regime de urgência, em uma sessão polêmica, com debates sobre as regras de tramitação e o impacto da proposta.

Confira os votos abaixo:

Alysson Lima (Republicanos) Contra

Amauri Ribeiro (Patriota) A favor

Amilton Filho (Solidariedade) A favor

Antônio Gomide (PT) Contra

Álvaro Guimarães (DEM) A favor

Bruno Peixoto (MDB) A favor

Cairo Salim (PROS) A favor

Charles Bento (PRTB) A favor

Chico KGL (DEM) A favor

Cláudio Meirelles (PTC) Contra

Coronel Adailton (Progressistas) A favor

Delegada Adriana Accorsi (PT) Contra

Delegado Eduardo Prado (PV) A favor

Delegado Humberto Teófilo (PSL) A favor

Diego Sorgatto (PSDB) A favor

Dr. Antonio (DEM) A favor

Gustavo Sebba (PSDB) Contra

Helio de Sousa (PSDB) Contra

Henrique Arantes (PTB) Contra

Henrique Cesar (PSC) A favor

Humberto Aidar (MDB) A favor

Iso Moreira (DEM) A favor

Jeferson Rodrigues (Republicanos) A favor

Julio Pina (PRTB) A favor

Karlos Cabral (PDT) Não votou

Lêda Borges (PSDB) Contra

Lissauer Vieira (PSB) A favor

Lucas Calil (PSD) Contra

Major Araújo (PSL) A favor

Paulo Cezar (MDB) A favor

Paulo Trabalho (PSL) A favor

Rafael Gouveia (DC) A favor

Rubens Marques (PROS) A favor

Talles Barreto (PSDB) Não votou

Thiago Albernaz (Solidariedade) A favor

Tião Caroço (PSDB) A favor

Vinícius Cirqueira (PROS) A favor

Virmondes Cruvinel (Cidadania) A favor

Wagner Neto (PROS) A favor

Wilde Cambão (PSD) A favor

Zé Carapô (DC) A favor