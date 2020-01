Política “Sai o kit gay e entra a leitura em família”, afirma Weintraub sobre novo programa Ministro da Educação diz que tirou “muita porcaria” das escolas, mas que alguns livros escolhidos nos governos anteriores ainda são distribuídos porque foram estabelecidos por contrato

O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com o ministro Abraham Weintraub (Educação) na manhã desta terça-feira (7) e, em seguida, fez uma transmissão ao vivo no Facebook para falar da atividade do Ministério da Educação em 2019. Destacando o programa Literacia Familiar, que incentiva a leitura para crianças, Weintraub citou o chamado “kit gay”. “Sai o kit gay e ...