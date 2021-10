Política Saída pode ajudar Doria nas prévias com PSDB goiano

O diretório goiano do PSDB é um dos que tem dado trabalho para o governador de São Paulo, João Doria, nas prévias que vão definir o candidato à Presidência da República pelo partido em 2022. A saída de Alexandre Baldy do governo paulista, porém, pode abrir caminhos para o tucano em Goiás.Isso porque o tucanato goiano questionava a presença do político, que tendia a...